Ｂ２ベルテックス静岡は５日、ＰＧ山本愛哉（２２）と２０２７―２８年シーズンまでの２年契約で合意したと発表した。神奈川大の４年だった山本は今季、２４―２５年シーズンに続いて特別指定選手としてシーズン途中から静岡に加入。２６試合に出場し、１試合平均８・３得点をマークした。１６３センチと小柄ながら得意の３点シュートやスピードあるドリブルからのアシストなど、特に、攻撃面でチームをけん引した。山本は広報を