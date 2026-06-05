珍名馬として人気のあるボクマダネムイヨ（牡３歳、栗東・東田明士厩舎、父クリソベリル）が６日の阪神１０Ｒ加古川特別（３歳上２勝クラス、ダート１８００メートル＝１２頭立て）に出走する。３か月ぶりだった前走は道中後方待機から直線で突き抜け、５馬身差の圧勝。同じく７馬身差の圧勝だった新馬に続く、待望の２勝目を挙げた。今回は昇級戦で、初の古馬相手。「古馬と一緒でどうかですが、じっくりいった方がいいんでし