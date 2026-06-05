茅野市にある閉鎖された下水処理施設で、銅線ケーブルが切断され盗まれました。市民生活に影響はないということです。被害にあったのは、長野県茅野市北山にある「白樺湖浄化センター」です。市によりますと、5月18日に施設を管理する業者から「窓ガラスが割れている」などと市に連絡がありました。施設の窓ガラスが割られていたほか、施設内の電力を供給するための銅線ケーブルが複数本、切断されて持ち去られ