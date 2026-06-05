中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月5日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席が朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長の招きに応じ、8〜9日の日程で朝鮮を国賓として訪問する。外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は5日の記者会見で次のように説明した。習総書記は7年ぶりに朝鮮を国賓として訪問する。期間中、両党・両国の最高指導者は2国間関係や共に関