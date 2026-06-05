コメ価格の値下がりが続いています。コメ5キロあたりの平均価格は2週連続で値下がりし3673円となりました。農林水産省によりますと、先月25日から31日に全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は前の週より19円安い3673円となりました。2週連続の値下がりです。民間企業が抱える在庫の量が249万トンと、過去10年ほどで最大の水準となったことで値を下げて売る動きが続いているとみられます。きのう発表された先月時