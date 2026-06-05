テレビアニメ『おそ松さん』公式スピンオフキャラクター「まついぬ」のゲーム『まついぬらんど』が5日、公式Xを更新。ゲーム内で一部ユーザーに意図しないメッセージが送信される事象が発生していたことを報告した。【X投稿】不正アクセス被害を報告し経緯を報告した『まついぬらんど』投稿全文公式Xでは「【運営からの重要なお知らせ】」として声明を発表。「本日、ゲーム内において一部のお客様へ意図しないメッセージが送信