◇第97回都市対抗野球大会九州地区2次予選第2代表決定トーナメント3回戦JR九州2―1西部ガス（2026年6月5日リブワーク藤崎台）JR九州が接戦を制し、第2代表決定トーナメントの4回戦に進出した。2回無死三塁から粟国陸斗の中前適時打で先制。1―1の7回2死満塁では、山脇彰太が決勝の押し出し四球を選んだ。投げては先発した2年目の稲山拓峰が、6回1/3を6安打1失点。7回から救援した同期入社の今村拓未が2回2/3を1安打無失