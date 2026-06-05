大阪地裁などが入る合同庁舎＝2024年11月15日（共同通信社ヘリから）商業施設の開発用地への出資を募る不動産投資商品「みんなで大家さん」の分配金支払いが遅延しているとして、25都道府県の84の出資者が運営会社に出資金計4億5500万円の返還を求めた訴訟の判決で、大阪地裁（三村憲吾裁判長）は5日、全額返金を命じた。運営会社は東京都千代田区の不動産会社「共生バンク」のグループ会社「都市綜研インベストファンド」（大