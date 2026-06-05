石川県羽咋市で放鳥されたトキ＝5月31日環境省は5日、能登半島に位置する石川県羽咋市で5月末に本州で初めて放鳥された国の特別天然記念物トキ8羽について、装着した追跡機器のデータに基づく3日時点の位置情報を公表した。羽咋市と周辺2市町、羽咋市に隣接する富山県氷見市で確認された。トキに装着した衛星利用測位システム（GPS）端末で追跡。羽咋市で1羽、宝達志水町で1羽、かほく市で2羽、氷見市で1羽を確認した。端末は