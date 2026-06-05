京都・祇園祭の「山鉾巡行」で長刀鉾に乗る稚児に決まった長谷航太郎さん（中央）。両隣は禿に決まった長谷恭佑さん（右）と築地啓太さん＝5日午後、京都市京都・祇園祭の見せ場「山鉾巡行」で先頭を進む長刀鉾に乗る今年の稚児が、ノートルダム学院小3年の長谷航太郎さん（8）に決まった。長刀鉾保存会が5日、発表した。長谷さんは京都市内で開かれた記者会見で「うれしい気持ち。しめ縄切りを頑張りたい」と意気込んだ。稚児