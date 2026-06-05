モントリオール国際音楽コンクールで演奏する竹内鴻史郎さん＝4日、カナダ・モントリオール（主催者提供、共同）【ニューヨーク共同】カナダ・モントリオールで開かれたモントリオール国際音楽コンクールのバイオリン部門で4日、東京音楽大に在籍し、米国の音楽学校に留学中の竹内鴻史郎さん（21）が1位、東京音楽大4年の渡辺紗蘭さん（21）が2位に入った。同コンクールは若手向け。2016年にバイオリン部門で辻彩奈さんが優勝