タレント伊集院光（58）が5日、ニッポン放送「春風亭一之輔あなたとハッピー！」（金曜午前8時）にゲスト生出演。日本テレビ系名物演芸番組「笑点」出演者のパーソナリティー、落語家の春風亭一之輔（48）に重大発表について聞く一幕があった。「笑点」公式Xは4日、「【お知らせ】笑点がついに…重大発表」として、現メンバーの集合写真をアップし、7日午後5時半からの放送を告知。このポストがさまざまな臆測を呼んでいた。元落