意志を持っているかのように自走する看板が、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】右端の店先から、ひとりでに動き出した看板…「ウチの2階への入口になぜか向かいの無料案内所の看板があったからまた誰かイタズラしやがったと思って防犯カメラ確認したらまさかの…… 嘘やろwww」とその模様を動画で紹介したのは、大阪市北区のひがし中通り商店街で酒屋を営むたかロビンさん（@takaibukiya）。無料案内所の前から商店街の通