ベースは「トミーカイラZZ EV」！ はたしてその正体は？2026年5月27日から29日までの3日間、パシフィコ横浜（横浜市西区）を会場に開催された「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」には、最先端技術と車両が一堂に会し、特別展示や講演、出展ブースなど多彩なコンテンツが体験できる場として、多くの来場者で賑わいを見せていました。その中でも異彩を放っていたのが、見慣れないフロントマスクを備えたオープン2シータ