トヨタ、北米製「カムリ」を26年秋に日本導入へスーパー耐久レースのイベント会場にて、トヨタ自動車の社内抗争「喧嘩3番勝負」の最終戦となる「北米生産カムリ カスタム対決」のトークイベントが開催され、会場は大いに盛り上がりました。東京オートサロンから続くこの社内抗争は、今回が第3弾となります。対決するのは、モリゾウ（トヨタ・豊田会長）が率いる「チームGR」と、プロレスラーさながらの威圧感を放つジャ