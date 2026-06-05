あいみょんが、メジャーデビュー10周年記念として初のベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』を9月9日にリリース。本日より、全国のCDショップなどで予約受付が一斉にスタートした。 （関連：藤井 風、YOASOBI、Vaundy、あいみょん……“CMソング”として輝きを増す過去の楽曲たち） 本作には、2016年リリースのメジャーデビューシングル『生きていたんだよな』から