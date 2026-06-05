EBiDANが、8月13日から16日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催するライブ『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』のシャッフルユニットを解禁した。 （関連：M!LK、全員揃うことで生まれる笑いそれぞれの個性が集合して生まれるバラエティでの団結力） 今回のシャッフルユニットは、大至急、ALUK、METCHA★EEYAN、Sakanashimaaji、GAKUE N' ONLY、原因は自分にハグ。、PUNNiiS、RICEx、Jugyonelの9組が登場。各公演