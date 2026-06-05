PEOPLE 1が、アニメーションスタジオ MAPPAの15周年アニバーサリーソングとして新曲「生活」を書き下ろした。 （関連：花譜、山田涼介、MOROHA、PEOPLE 1、ALAN SHIRAHAMA、りりあ。……注目新譜6作をレビュー） 同楽曲は、6月19日20時より配信される『MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会』内で公開される『MAPPA 15th Anniversary Movie』に起用される。MAPPAとのコラボレーションは、TVア