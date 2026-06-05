『ストリートファイター6』のリーグ制大会「第7期 TOPANGA CHAMPIONSHIP（トパンガ チャンピオンシップ）」が、6月10日に開幕することが発表された。 【画像あり】総勢36名によるリーグ戦出場選手一覧 主催はeスポーツ事業を手がける株式会社CELLORB。本戦リーグの全試合は、同社が自社開発するPPV（ペイ・パー・ビュー）プラットフォーム「Wizfan（ウィズファン）