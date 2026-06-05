アメリカ女子ゴルフのメジャー第2戦、全米女子オープンが現地時間のきのう（4日）開幕。岡山市出身の渋野日向子選手と桑木志帆選手が初日好発進です。 昨年は7位タイだった岡山市出身の渋野日向子選手。ここまで、2バーディー2ボギーとし、迎えた7番のバーディーパット。ロングパットを沈めバーディーを奪うと、後半、10番・11番とバーディーパットを連続で決