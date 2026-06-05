増加している空き家を活用しようと、岡山県瀬戸内市は中古不動産の再生販売事業社と協定を結びました。 【写真を見る】瀬戸内市が空き家対策で協定再生販売事業の「カチタス」が買い取りリフォーム再び住居に【岡山】 瀬戸内市と協定を結んだのは、中古物件を買い取り、リフォームして再販売する「カチタス」です。現在、瀬戸内市では約1,400件の空き家が確認されています。 協定で、カチタスは市から提供され