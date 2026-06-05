KRAFTON JAPANは、クリエイティブスタジオ「Unknown Worlds」が早期アクセス版を配信中の水中アドベンチャーゲーム『サブノーティカ 2』について、第8弾となる開発者ブログ（Vlog）動画を公開し、プレイヤーフィードバックを反映した今後の短期・長期アップデート計画の概要を発表した。 今回公開された動画「Subnautica 2 Dev Vlog - Swimming Forward」では、最近実施されたホットフィ