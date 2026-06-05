家庭で余った食品を預かり、支援が必要な人に届ける「フードドライブ」という取り組みが、香川県高松市のコンビニエンスストアで始まりました。 【写真を見る】コンビニで“フードドライブ”始まる家庭で余った食品を回収し支援が必要な個人や団体などに届ける取り組み【香川】 けさ（5日）、回収ボックスが店頭に設置されました。 セブン‐イレブンが、フードロスの削減と社会貢献活動の推進をと、高松