自己流の“相殺術”でマイペースな日々を満喫する主人公を描く、ドラマ25「わたしの相殺日記」（金曜深夜24時52分〜 全4回放送）。【動画】あの、地上波ドラマ単独初主演！「わたしの相殺日記」「孤独のグルメ」の脚本チームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4週にわたって放送する。「テレ東プラス」は、主人公・桜庭萌を演じるあのさんにインタビュー。「自分を大切にすることって意外と難しい」――地上波ドラマ単