愛知県みよし市が、2027年4月に予定されている市議選で、電子投票を導入すると発表しました。「紙」から「タブレット」へ、不安の声も上がる一方で、導入によるメリットも大きいようです。 ■選挙もタブレットで 「メリットが大きく上回る」 みよし市の小山市長：「来年4月の市議会議員選挙の統一地方選挙におきまして、県内初となります電子投票を導入させていただきたいと考えております」みよし市の小山祐市長は4日