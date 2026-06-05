BTSのJUNG KOOK（ジョングク）と「カルバン・クライン」のコラボレーション「Jung Kook for Calvin Klein」を祝したイベントが、6月4日（木）に、同ブランドの原宿 フラッグシップストアで開催。イベントには、ジョングクや、ブランドのフレンズでもあるSEVENTEENのミンギュらも訪れた。【写真】原宿にいたなんて！ジョングク＆ミンギュのカッコよすぎるソロショット■ジョングク、店内に感動イベントは世界最大規模の「カル