シンガー・ソングライターの藤井フミヤ（63）が5日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）の生放送にゲスト出演し、よく行く海外旅行先を明かした。藤井の大ファンであるパーソナリティーのフリーアナウンサー有働由美子とハワイの話題になり、「ハワイ結構好き。最近は海外っていったらハワイばっかりですね」と藤井。「いろんなとこいっぱい行ったけど疲れちゃって。ヨーロッパとかニューヨークとか遠過ぎて。都会