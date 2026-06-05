岸和田けいりんPR大使で元ガールズケイリン選手の白井美早子さんが5日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。岸和田競輪場で行われる「G1第77回高松宮記念杯競輪」（16〜21日）、「G1第4回パールカップ」（16〜18日）の魅力をアピールした。高松宮記念杯はGIで唯一となる勝ち上がりによる東西対抗戦。古性優作、南修二の地元S級S班レーサーが軸で、パールカップは佐藤水菜（神奈川）、児玉碧衣（福岡）が中心だ。白