熊本市にある「くまモンスクエア」の来館者が5日、450万人を超えました。450万人目となったのは広島県から訪れた坂本世利恵さん。記念のたてが贈られました。くまモンの好きなところを聞かれると…。 ■坂本世利恵さん「いつも笑顔で元気をいっぱいくれるところです」くまモンスクエアは「くまモンに会える交流拠点」として2013年にオープン。県の内外や海外からも観光客が訪れる人気スポットです。