俳優の稲垣来泉が5日、都内で行われた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の初日舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】二の腕ちらり…ボリュームたっぷりのワンピで登場した稲垣来泉ある事件によって霊となった妹思いの姉・みくを稲垣が演じた。「初めて話せる霊の役をやった。鏡の中でしか会話できず、動くこともできずで。今までやってきた表現の仕方とは全然違って。今まで動きや顔の表情だったりに頼って