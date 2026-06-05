「広島−オリックス」（５日、マツダスタジアム）オリックスの１番・中川圭太が試合開始直後に先頭打者本塁打を放った。２ボールから玉村が投じた３球目、外角高めのシュートを捉えて左翼席へ４号ソロを運んだ。試合開始２分での先制にスタンドは騒然となった。