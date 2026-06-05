お笑いコンビ・キャイ〜ンの天野ひろゆきが、かつて出演していた大人気バラエティ番組『リンカーン』の撮影中、ダウンタウンの浜田雅功から浴びせられた戦慄の言葉について明かし、スタジオを驚かせた。【映像】容赦ない行動に戦慄！恐怖体験明かす（実際の様子）かまいたちが司会を務めるトークバラエティ『これ余談なんですけど・・・』に、キャイ〜ン、カナメストーン、マユリカがゲストとして来店。気になるトピックから派
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