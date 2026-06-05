◇交流戦ソフトバンク―DeNA（2026年6月5日横浜スタジアム）ソフトバンク・山本祐大捕手（27）が古巣・DeNA戦をベンチスタートとなった。5月12日にトレードで移籍。14試合で打率・349、2本塁打、9打点をマークするなど攻守で活躍していた。しかし、3日の中日戦（バンテリンドーム）で左手首痛のため途中交代していた。この日はシートノックに参加も打撃練習は行わず室内を中心に調整した。