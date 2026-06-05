小学校の銀行口座から横領した疑いで、元教頭の男が逮捕されました。小林佳巨容疑者（53）は市川市立塩焼小学校の教頭だった2024年10月から約4カ月間、学校名義の口座で管理していた保護者らから集めた教材費など、現金約350万円を横領した疑いが持たれています。小林容疑者は、2025年の卒業式前日に突然行方が分からなくなったあと、東京都内のホテルで見つかり、その際に横領したことを話したということです。小林容疑者は「借金