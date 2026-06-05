お笑い芸人・関根勤が２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。トム・ブラウンの布川ひろき、みちおをゲストに「【イッキ見】クセスゴ芸人トム・ブラウンの人気番組裏話から大人気芸能人の素顔暴露話をまとめました！」と題した動画を公開した。布川は「ある意味怖い芸能人」として、女優・二階堂ふみの優しさと気遣いが「怖い」レベルだったと絶賛した。布川は「（コンビで）本当にメディアに出て