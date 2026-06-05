日立製作所が最新AI「クロード・ミュトス」のアクセス権を取得しました。アメリカのアンソロピック社が開発した最新AI「クロード・ミュトス」はシステムの弱点を見つける能力が極めて高くサイバー攻撃への悪用を防ぐため利用できる企業が限られています。日立は、きょうミュトスを利用できる企業連合「プロジェクト・グラスウイング」への加入を発表しました。エネルギー分野など社会インフラ事業のサイバーセキュリティ強化に活用