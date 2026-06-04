【その他の画像・動画等を元記事で観る】「愛してる」と言い合うゲームを繰り返しながら、本音を隠し続ける幼馴染の2人。そんなじれったくも愛しいラブコメディ、TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のOPテーマ「君のせいで愛してる」を表題曲に据えた、CHiCO with HoneyWorks（以下、チコハニ）の最新シングルが届いた。デビュー曲を彷彿とさせる甘酸っぱいサウンド、声優ディレクションさながらの精緻な感情表現、そしてキ