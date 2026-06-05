お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるフジテレビ系バラエティ特番『千鳥のクセスゴ!』が、7月4日(21:00〜)に『土曜プレミアム』で放送される。約1年4カ月ぶりの復活に、ノブは「年1回の賞レースにしてもいいなっていうくらい、ネタは尽きないと思うんですよね」と期待を寄せている。(左から)千鳥の大悟、ノブ『千鳥のクセスゴ！』は、コロナ禍真っ只中の2020年5月に『千鳥のクセがスゴいネタGP』のタイトルで特番としてスタート。人気芸