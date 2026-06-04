【その他の画像・動画等を元記事で観る】Suaraが歌う、ゲーム「うたわれるもの 白への道標」EDテーマ曲「君だけノ詩」の配信がスタートした。同タイトルのOPテーマ曲「月の舟みあげて」は好評配信中。2026年5月28日発売のNintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/Steam(R)『うたわれるもの 白への道標』のOPテーマ「月の舟みあげて」とEDテーマ「君だけノ詩」をSuaraが担当。シリーズを締めくくる物語を彩る2曲の配信が各種音楽配信サ