【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年5月16日（土）、神奈川・横浜ランドマークホールにて、青山吉能のバースデーツアー“青山吉能 Birthday LIVE「明日、ふり合うも多生の縁。」”のファイナル公演が開催された。ソロアーティストデビューから5年目、バースデーライブも5回目、更に30歳というメモリアルな節目に、初めてツアーという形で行われた今回のバースデーライブ。本公演を境に、青山の音楽活動は一旦“小休止”