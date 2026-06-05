【TVアニメ「重兵装型女子高生」】 放送：2027年予定 neco氏による描きおろしビジュアル イラストレーター・neco氏が展開する【武装×女子高生】をテーマにしたオリジナルコンテンツ「重兵装型女子高生」のTVアニメ化が決定した。グッドスマイルフィルムとグッドスマイルカンパニーの共同企画として制作され、放送は2027年の予定。 「重兵装型女子高生」は、neco氏