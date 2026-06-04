【その他の画像・動画等を元記事で観る】大分県在住の3ピースロックンロールバンド・SIX LOUNGE。2023年にリリースしたアルバム「FANFARE」に収録されている楽曲「リカ」がTikTokで2.3億再生を突破、Billboard TikTok Weeklyチャートで1位を獲得するなど話題になった彼らだが、本日6月3日(水)に、2026年4月クールTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 OP主題歌「さよならじゃない方がいい」がCDリリースされた