今年4月1日、ソニー株式会社の新たな代表取締役社長 CEOに田中健二氏が就任しました。ソニーグループ株式会社のビジネスCEOとして、エンタテインメント・テクノロジー＆サービス事業も統括する田中氏は、これからのソニー株式会社が果たすべき役割について、次のように語りました。「ソニーという会社が果たすべき役割は『感動をつくる』ことにあると考えています。それは、創業者の時代から現在のソニーへと受け継がれてきた、い