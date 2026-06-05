【ガスト×ポケモン 30周年キャンペーン：「アクリルスタンド（後日受渡）」】 お渡し期間：6月6日～7月15日 「ガスト×ポケモン 30周年キャンペーン」ゆらゆらアクリルスタンド すかいらーくレストランツが運営するガストは、「ガスト×ポケモン 30周年キャンペーン」において、後日引換分の「アクリルスタンド」の受け渡しを6月6日より開始する。期間は7月15日ま