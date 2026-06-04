【その他の画像・動画等を元記事で観る】歌手、声優として精力的に活動する佐々木李子が、6月3日にフルアルバム『RI PATHOS』を発売した。本作は、佐々木李子自身に紐づくさまざまな事柄をテーマに、“これまで”と“これから”を一本の道として描き「李子道」を表現した、全10曲すべて新曲のフルアルバムとなっている。アルバム発売にあわせ、リード曲「桃李成蹊」のミュージックビデオも公開された。本楽曲はハードコアサウンド