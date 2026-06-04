【その他の画像・動画等を元記事で観る】岬 なこが、2ndアルバム『Repeated Reflect』を携え、愛知、大阪、東京をまわるツアー“岬なこ 2nd Live Tour Reflection”。最高のセットリストで、曲に込めたメッセージを届け、集まったファン全員を幸せな気持ちにさせる、そんな素敵なライブだった。本稿では5月23日、J:COMホール八王子で行われたツアーファイナルの模様をレポートする。PHOTOGRAPHY BY 関竜太TEXT BY 塚越淳一会場の