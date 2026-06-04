【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティスト田村ゆかりが2026年6月3日に待望のフルアルバム『はんぶんこ。』をリリースした。また発売を記念して、2025年5月にリリースされた前アルバム『Felice』のサブスクリプション・ハイレゾ音源での配信がスタートした。6月13日からは全国ツアー「田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2026 Tibbar tibbar!」が開催。2026年も精力的に活動を続ける田村ゆかりの今後の展開に注目だ。●配