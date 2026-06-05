【モデルプレス＝2026/06/05】ソロアーティストの北山宏光が、6月29日発売の「NYLON JAPAN」8月号特別版（カエルム）のW表紙に登場する。【写真】40歳TOBEイケメン「2ショットがエモすぎる」“変装なし”渋谷降臨ショット◆北山宏光、カラフル＆モノクロの対照的なビジュアル“TRUE COLORS”というテーマに相応しい、大人の色気をまとった鮮烈でカラフルな北山と、静寂のなかに強い眼差しを宿すモノクロームな北山。対照的な2つの