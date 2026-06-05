【モデルプレス＝2026/06/05】超特急やM!LKら全9グループ総勢60人からなる、スターダストプロモーション所属俳優・タレントによる男性アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）による「EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary」のシャッフルユニットが解禁された。【写真】M!LKら「エビライ」シャッフルユニット解禁◆EBiDAN15周年記念シングル「Yes！東京」15周年盤のリミキサー公開EBiDANの15周年を記念して、8月11日にリリ