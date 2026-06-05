【モデルプレス＝2026/06/05】嵐が2026年3月4日、およそ5年ぶりとなる新曲「Five」をデジタルシングルとして配信リリースした。同曲の歌詞が、過去に嵐がリリースした楽曲「5×10」などとリンクするとして反響を呼んでいる。【写真】ニノが公開 嵐ラストライブ後の乾杯ショット◆嵐のラスト楽曲「Five」の歌詞が話題にこのたび「Five」の歌詞が、10周年のアニバーサリーソング「5×10」と20周年のアニバーサリーソング「5×20」と